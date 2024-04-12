إستونيا تشير إلى تهديد خطير مع تزايد أنشطة التجسس الروسية

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توسع أجهزة الاستخبارات الروسية والصينية حاليا من نطاق أنشطتها بصورة متزايدة في إستونيا، وفقا لتقرير صادر عن جهاز الاستخبارات الداخلية الإستوني.

وذكرت أجهزة الأمن الإستونية في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الجمعة "أصبحت أجهزة الاستخبارات والأمن الروسية أكثر عدوانية بشكل ملحوظ. وبينما تعمل بشكل أكثر فظاظة في بعض النواحي، فإنها تستخدم أيضا أساليب أكثر سرية".

وقالت أجهزة الأمن الإستونية عن أجهزة الاستخبارات فى روسيا المجاورة: "المواجهة مع أوكرانيا أعطتها اتجاها جديدا وهدفا جديدا - إنها تشكل تهديدا خطيرا".

وأشار التقييم الوارد بتقرير أجهزة الأمن الإستونية إلى أنه من المحتمل أيضا أن تواصل موسكو جهودها لإثارة التوترات الاجتماعية في الدول المجاورة لها، وأنه مع ذلك، فإن المجتمع الإستوني أثبت قدرته على الصمود خلال العام الماضي، ولم تحقق العمليات الهجين وتكتيكات الترهيب النتائج المرجوة.

واعتقل مسئولو الأمن الإستونى حوالي عشرة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لجرائم نيابة عن الأجهزة الروسية بين نهاية عام 2023 ومنتصف فبراير 2024.

وذكر التقرير أن الصين، إلى جانب روسيا، تشكل أكبر تهديد استخباراتي لإستونيا.

وتابع التقرير "بالمقارنة مع روسيا، فإن جهود الاستخبارات الصينية أكثر اتساعا وأكثر كثافة، ويتم استخدام الشركات والجاليات والمجتمعات الصينية في بلدان في جميع أنحاء العالم لتعزيز أهداف الاستخبارات الصينية".