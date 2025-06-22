صبحي: سعداء باستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية بعد غياب طويل

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، وفد الاتحاد الإفريقي "AU"، برئاسة أما أمواه، مفوض الشؤون الصحية والإنسانية والتطوير الاجتماعي بالاتحاد، وذلك بحضور أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا"، لبحث استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.

وفي كلمته، عبّر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذه الزيارة، قائلًا: "اليوم يوم عظيم بتواجد السيدة أما أمواه في أول زيارة لها إلى مصر، وبالأخص إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجه مصر الحضاري، والتي تعكس رؤيتها المستقبلية 2030".

وأشار صبحي إلى أن مصر تمتلك العديد من الأنشطة والمبادرات التي تدعم الدول الإفريقية، مضيفًا: "لدينا رؤية عميقة لمستقبل أفضل للرياضة في القارة الإفريقية، ونسعى لتعزيز التعاون المشترك".

وأكد الوزير أن استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 بعد غياب دام أكثر من 36 عامًا منذ آخر استضافة عام 1991، تمثل مصدر فخر وسعادة، داعيًا إلى تفعيل دور وزراء الرياضة في القارة الإفريقية، على غرار التنسيق الذي تشهده جامعة الدول العربية.

كما شدد صبحي على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للرياضة كان له دور كبير في أن تصبح مصر وجهة رئيسية لاستضافة البطولات العالمية والإقليمية، في ظل التطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمنشآت الرياضية مؤخرًا.

من جانبها، عبّرت السيدة أما أمواه عن سعادتها بزيارتها الأولى إلى مصر، مشيدةً بما شاهدته من طفرة عمرانية وتنموية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أنه سيتم تنظيم اجتماع لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة في أكتوبر المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي في القارة.

وعلى هامش الزيارة، نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة جولة تفقدية للوفد لزيارة أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة.