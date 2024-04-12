قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه بدأ في قراءة مذكرات الجراح العالمي مجدي يعقوب، لافتًا إلى أن تجربة الطبيب المصري غنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن «يعقوب» شخصية مثقفة جدًا، مستشهدًا بحديث مطول جمعهما في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكمل: «قعدنا اليوم بحاله مع بعض، وكانت فرصة إننا نبص على كل حاجة في العاصمة الإدارية؛ متحف عواصم مصر ومدينة الفنون، واكتشفت أن لديه ثقافة غنية عن تاريخ مصر والعالم».

وأشار إلى أن الجراح العالمي شخصية متواضعة في لبسها وحديثها وحتى طعامها، مضيفًا: «رأيه إن كل واحد فينا يملك أيقونة داخله، وهو شخص مستمع بشكل جيد لدرجة تشعر معها إنه ربما غير متابع».

وذكر أن «يعقوب» يعتبر نفسه أنه «مكلف بمهمة إنسانية عظيمة»، قائلًا إن تجربة الجراح في الدول الإفريقية كأوغندا وإثيوبيا كانت غنية جدا.

ولفت إلى أن الطبيب المصري دائمًا ما يستخدم كلمات حكيمة وجميلة، معقبًا: «بينهم مرة أثناء فحص حالتي الشخصية، وكانت المسألة مرتبطة بالاختيار ما بين إجراء عملية صغيرة لتركيب دعامة أو عملية قلب مفتوح، فقال لي خلينا نأجل القلب المفتوح كاحتياطي استراتيجي».

وقبل أيام، أصدرت الدار المصرية اللبنانية السيرة الذاتية للجراح المصري الكبير الدكتور مجدي يعقوب، تحت عنوان «مذكرات مجدي يعقوب.. جرَّاح خارج السرب».