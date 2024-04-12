استشهاد 10 أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي جديد على عدة مناطق بقطاع غزة

استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل ومناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طيران الاحتلال شن غارة على منزل في "الزرقا" وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 30 آخرين، كما استشهد شخصان أيضا، وجرح عدد آخر، في قصف استهدف شمال "مخيم النصيرات" وسط القطاع.

وأضافت أن مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمالي قطاع غزة، وغارات للطيران الحربي للاحتلال على منزل عند "دوار مكي" في "مخيم المغازي".

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية غارة على دير البلح وسط القطاع، بينما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 33634 شهيدا، و76214 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.