استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة نيس لمواجهة ستراسبورج بالدوري الفرنسي

​أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، عن قائمة الفريق لمباراة ستراسبورج في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، والمقرر إقامتها اليوم السبت، 12 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "مياناو".​

شهدت القائمة غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم، الذي انضم إلى نيس في بداية الموسم الحالي قادمًا من النادي الأهلي. ولم يتم توضيح سبب غيابه، خاصة بعد مشاركته كاملة في المباراة السابقة ضد نانت.​

بحسب تصريحات المركز الإعلامي لنادي نيس، فإن محمد عبد المنعم كان يعاني من إصابة في الأيام الماضية، ولم يتدرب سوى في المران الأخير يوم الجمعة، لذا تم استبعاده من قائمة المباراة كإجراء احترازي. ​

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها عبد المنعم عن قائمة نيس منذ ديسمبر الماضي، حيث غاب عن 5 مباريات سابقة هذا الموسم. ​

فيما يلي قائمة لاعبي نيس لمباراة ستراسبورج:​

حراسة المرمى:

مارسين بولكا​، ماكسيم دوبي​، تيدي بيلهاندرا​.

خط الدفاع:

جان كلير توديبو​، دانيلو​، جيسلان كونان​، فريدريك ، نيسان كريفي، ألكسيس بلاشير​، إسماعيل جايا​، يوسف عطال.​

خط الوسط:

ماريو ليمينا​، ترابي، بيير لي كوك​، جوستافو مانزانو​، أليكسيس ماكينو​، يوسف آيت بن ناصر​.

خط الهجوم:

إيانيس أجي​، فلافين تاتار، أندي ديلورت​، أمين جويري​، جوردان لوتومبا​، يوسف نياكاتي​