في استجابة لما نشرته جريدة "الشروق" بشأن تلاعب عدد من السائقين في مدينة إسنا بالأقصر بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسيرفيس في المدينة، مخالفة التعريفة التي أصدرتها المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور على خلفية صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار الوقود، قال الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تم منذ قليل شن حملة مكثفة تم فيها إلزام سائقي سيارات الأجرة والسرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة، بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور.

وأضاف رزق، لـ"الشروق"، أنه تم تركيب استيكرات توضح قيمة التعريفة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، كما تم نشر بانرات ولوحات إرشادية في جميع المواقف لتوضيح التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى.

وفيما يخص متابعة تنفيذ القرار، أشار رئيس المركز إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من رئاسة المركز، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لضبط المخالفات في المواقف ومحطات الوقود، والتأكد من وصول الحصص المقررة من الوقود ومنع تهريبها أو بيعها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نوه رزق، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 114 أو من خلال أرقام شكاوى المحافظة 2374903 – 2372188، وكذلك عبر قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية.

واختتم رئيس المركز تصريحاته مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان حقوق المواطنين وتطبيق القرار بشكل كامل.