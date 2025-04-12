المنيا: فحص 1430 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية إسطال

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا تواصل المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1430 حالة مترددة وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات خلال فعاليات القافلة الطبية التي نفذتها المديرية بقرية أسطال مركز سمالوط على مدى يومي 9 و10 أبريل 2025.

وأكدت الدكتورةوفاء عادل مسئول القوافل الطبية بالمديرية، تقديم الخدمات الطبية التالية: 371 حالة جراحة - 241 حالة باطنة - 325 حالة أطفال - 73 حالة نساء - 196 حالة جلدية - 67 حالة أسنان - 112 حالة أنف وأذن - 45 حالة تنظيم الأسرة.

كما تم عمل تحليل 211 عينة دم، وتحليل 81 عينة بول وبراز، وعمل 9 حالات موجات صوتية، وعمل 11 حالة أشعة سينية، وخلع الأسنان لـ4 حالات، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ110 مترددين، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعمل ندوات تثقيف صحي لـ104 مترددين.