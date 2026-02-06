دار الأوبرا تحتفي بذكرى داوود عبد السيد بعرض فيلم يوثق مسيرته

انطلقت منذ قليل احتفالية تأبين المخرج الراحل داوود عبد السيد، الذي غيّبه الموت يوم 27 ديسمبر 2025، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، والذي تدهورت حالته الصحية بسببه في الشهور الأخيرة قبل وفاته ووداع جمهوره.

وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وعُرض خلاله الفيلم الوثائقي "البحث عن داوود عبد السيد"، الذي تناول مسيرته، وكان عرضه الأول في العاصمة القطرية الدوحة يوم 13 يناير الماضي.

وكان منتج الفيلم محمد عبد الوهاب قد أعلن عبر فيسبوك أن مشروع الفيلم بدأ في الأصل ليكون مبادرة لتكريم المخرج الراحل وهو على قيد الحياة، قبل أن يتحول بعد رحيله إلى عمل تأبيني يوثق مسيرته ويخلّد ذكراه.

ويتحدث في الفيلم، إلى جانب داوود عبد السيد، كلٌّ من زوجته الكاتبة الصحفية كريمة كمال، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والموسيقي راجح داود.

وفي تصريحات صحفية، كشف منتج الفيلم أن المخرج الراحل ظهر في اللقاءات المصورة بكامل وعيه وتركيزه، محتفظًا بتماسكه الذهني والنفسي، حيث بدأت تحضيرات الفيلم أواخر 2024، وجرى التصوير في بدايات 2025، قبيل التراجع في وضعه الصحي.