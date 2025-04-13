محافظ سوهاج: لم نتلقَ شكاوى بعد تحريك أسعار الوقود

قال اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، إنَّ هناك تواجدًا ميدانيًّا في محطات الوقود ومواقف السيارات والمطاعم والمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة بعد تحريك أسعار الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء السبت، أنه يتابع من غرفة عمليات المحافظة الوضع على الأرض على مستوى الـ14 وحدة محلية.

وأوضح أنه لم ترد شكاوى بخصوص هذا الأمر باستثناء شكاوى عادية تتعلق بتأخر سيارات في بعض المواقف ويتم تدبيرها على الفور.

ونوه بأن تحريك سعر أنبوبة البوتاجاز لم يؤثر على المواد الغذائية التي تبيعها المطاعم، موضحًا أنه تم تعيين أحد نواب رئيس الوحدة المحلية بصفة دائمة لتلقي أي شكاوى من المواطنين من أي مدينة.

ولفت إلى أن إدارة المرور فعّلت غرفة الأزمات، وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية التموين، موضحًا أن جميع الأجهزة تتابع الأمر على مدار الوقت.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قد أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، ويسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.

وقررت رفع أسعار المازوت المورد للمصانع إلى 10500 جنيه/ طن باستثناء المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات.

وتقرر كذلك رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، إنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.

وأضافت أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.