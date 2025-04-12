الشركة الأم تضخ 3 ملايين دولار لزيادة رأسمال «عبداللطيف جميل» للتمويل فى مصر

تجرى شركة عبد اللطيف جميل للتمويل إجراءات زيادة رأسمالها المدفوع إلى ٦٨٢ مليون جنيه، بدعم من الشركة الأم فى المملكة العربية السعودية، بحسب تصريحات مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أوضحت المصادر أن الشركة الأم قامت بتحويل ثلاثة ملايين دولار إلى مصر لزيادة رأسمال «عبد اللطيف جميل للتمويل» إلى ٦٨٢ مليون جنيه وذلك بغرض التوسع فى سوق التمويل الاستهلاكى فى مصر.

وتعمل «عبداللطيف جميل للتمويل» فى السوق المصرية منذ عام 1999، واعتمدت الشركة على تمويل السيارات فقط وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وحصلت الشركة على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى من هيئة الرقابة المالية خلال عام ٢٠٢١، بينما بدأت نشاطها فى المملكة العربية السعودية منذ عام 1979، حيث كان تمويل السيارات ما زال فكرة ناشئة.

وتمتلك شركة عبداللطيف جميل محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالى مليارى دولار ولدى الشركة فروع فى أكثر من 40 دولة بما فى ذلك السعودية ومصر وتركيا، حيث تقدم الشركة حلولا تمويلية للسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والمعدات التجارية، والعقارات من خلال مجموعة كبيرة من الشروط المرنة والتكلفة الميسرة.

ونشرت «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق عن خطة «عبد للطيف جميل للتمويل» لطرح سندات توريق بقيمة ٥٤٠ مليون جنيه، من خلال بلتون القابضة.

بحسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، سجلت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكى نحو 41,914 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 33,076 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 26,7٪.

وشهدت السوق إصدارات لسندات التوريق تشمل ٥ مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل، و١,٥ مليار جنيه لشركة أمان، و١,٥ مليار لشركة حالا، والأهلى تمكين ٧٥٠ مليون جنيه.

ومنحت هيئة الرقابة المالية تراخيص لنحو 15 شركة خلال آخر عامين لمزاولة شاط التمويل الاستهلاكى ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالى 30 شركة حاصلة على الترخيص، بحسب ما أعلنته الهيئة فى أكتوبر الماضى.