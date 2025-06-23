مسئول أمريكي: إيران هاجمت قاعدة العديد بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى

صرح مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الإثنين، بأن قاعدة العديد الجوية في قطر تعرضت لهجوم "بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى أطلقتها إيران".

وأضاف المسؤول لشبكة "سي إن إن": "حتى الآن، لا توجد تقارير عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. نراقب الوضع عن كثب وسنقدم المزيد من المعلومات فور توفرها".

وكانت القوات المسلحة الإيرانية، أعلنت اليوم أنها استهدفت قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي"، وذلك نقلا عن التلفزيون الإيراني.

وهددت إيران في وقت سابق بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العالمية، حيث كانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في عدة عواصم أوروبية وآسيوية من "تهديدات محتملة" خلال الفترة الأخيرة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات.