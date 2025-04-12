تموين القليوبية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم حصاد القمح 2025

أنهت محافظة القليوبية، مراجعة كل الاستعدادات بالشون والصوامع، حيث تم تجهيز المواقع التخزينية بالمحافظة وتبخيرها؛ لاستقبال وتخزين القمح المحلي لموسم 2025، وذلك بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس حلمي الزهري مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت مديرية التموين، في بيان اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تجهيز مواقع توريد القمح بالمحافظة، والتي بلغ عددها 12 موقعًا تخزينيًا، كما يتضمن كل موقع سعة تخزينية للقمح.

ويأتي ذلك استعدادًا لبدء موسم توريد المحصول الذهبي من حقول ومزارع المحافظة لتلك الصوامع والشون، حيث بلغت السعة التخزينية بالكامل لتلك المواقع 190740.80 طن.

وأشارت مديرية التموين في محافظة القليوبية، إلى وجود عدد 5 صوامع، وهي "صوامع شبرا الخيمة"، وتبلغ السعة التخزينية لها 25 ألف طن، وبنها وتبلغ السعة التخزينية لها 50 ألف طن، وعرب العليقات وتبلغ السعة التخزينية لها 50 ألف طن، ومسطرد وتبلغ السعة التخزينية لها 20 ألف طن، والهدى وتبلغ السعة التخزينية لها 6 آلاف طن.

وأضافت أنه يوجد بمحافظة القليوبية، شون التخزين ويبلغ عددها 2 شونة تخزين، وهي بمركز تجميع بنها، وتبلغ السعة التخزينية لها 7384 طنًا، وشونة كفر سعد بحيرى ويبلغ السعة التخزينية لها 2000 طن.

كما يبلغ عدد الهناجر بالمحافظة 3 هناجر، وهي "هنجر كفر شكر وتبلغ السعة التخزينية به 1920 طنًا، وهنجر شبلنجة وتبلغ السعة التخزينية به 960 طنًا، وهنجر شبين القناطر وتبلغ السعة التخزينية به 960 طنًا".

فيما يبلغ عدد بناكر التخزين بالمحافظة 2، وهي "بناكر الهدى وتبلغ السعة التخزينية بها 26516.80 طن، حيث تم الانتهاء من كل المعاينات اللازمة؛ للتأكد من صلاحية تلك المواقع لتخزين القمح المحلي لموسم 2025.

وأوضحت مديرية التموين، أنه تم تشكيل لجان استلام القمح المحلي 2025، بكل المواقع التخزينية استعدادا للاستقبال توريدات القمح للعام الجاري.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة للقمح عام 2025 بالمحافظة، هي 38455 فدانًا، والمستهدف توريده هذا العام عدد 48000 طن قمح.