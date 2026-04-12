إيران: المحادثات مع أمريكا فشلت بسبب خلاف بشأن نقطتين رئيسيتين

ذكرت إيران أن المحادثات مع الولايات المتحدة، التي توسطت فيها باكستان، فشلت في التوصل إلى اتفاق نظرا لأن الطرفين المتحاربين، اختلفا حول نقطتين رئيسيتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية "إيريب"، "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا. غير أن الواقع هو أن المواقف كانت متباعدة للغاية بشأن موضوعين رئيسيين وفي نهاية المطاف لم يتم التوصل إلى اتفاق".

ولم يحدد الموضوعين.

وكان بقائي قد كتب في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن المحادثات شملت مضيق هرمز والقضية النووية وتعويضات الحرب ورفع العقوبات وإنهاء الحرب. ويعد منع إيران من تطوير قنبلة ذرية وإعادة فتح مضيق هرمز، المهم لتجارة النفط، من الشواغل الأمريكية الرئيسية.

ولم يستبعد بقائي ما إذا كان سيتم إجراء المزيد من المحادثات مع أمريكا.