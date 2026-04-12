 النتائج الأولية للانتخابات المجرية تشير لتقدم حزب بيتر ماجيار المعارض
الأحد 12 أبريل 2026 9:55 م القاهرة
النتائج الأولية للانتخابات المجرية تشير لتقدم حزب بيتر ماجيار المعارض

بودابست (أ ب)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 9:30 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 9:30 م

أظهرت النتائج الرسمية الأولية في انتخابات المجر اليوم الأحد، تقدم حزب المعارضة بقيادة بيتر ماجيار، وتراجع حزب رئيس الوزراء المخضرم فيكتور أوربان في حصيلة الأصوات.

ولا تزال النتيجة النهائية غير واضحة.

وفي وقت سابق، أعرب بيتر ماجيار، زعيم المعارضة المجري، الذي يسعى لإزاحة فيكتور أوربان من رئاسة الوزراء، عن تفاؤل حذر إزاء نتائج انتخابات اليوم الأحد.

وقال ماجيار: "نحن على دراية بالتوقعات، وندرك ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت. وعلى هذا الأساس، نحن متفائلون لكن بحذر"، داعيا إلى التحلي بالصبر مع ورود النتائج.

ومن شأن فوز ماجيار، على النحو الذي تشير إليه استطلاعات رأي الناخبين، أن يمثل نهاية حكم أوربان الذي استمر 16 عاما، والذي يقول منتقدون إنه قاد البلاد نحو اتجاه سلطوي بشكل متزايد.

اخبار متعلقة


