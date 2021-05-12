مجلس الوزراء يوجه بتسليم فوري للمتورطين في اغتيال شابين

وجّه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بتسريع تسليم المطلوبين للعدالة بشكل فوري، وذلك في أعقاب ما ذكرته لجنة طبية في السودان الثلاثاء عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بالرصاص، أثناء إحياء المئات ذكرى فض اعتصام كان مقاما بمحيط القيادة العامة للجيش عام 2019.

وقال حمدوك في بيان عقب اجتماع طارئ عقد ليل الثلاثاء/الأربعاء إن "بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق، ومن هنا نحن ندعوها وبشكل عاجل لمراجعة عميقة لمناهجها وطرق عملها انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة".

وبحث الاجتماع ، الذي دعي إليه وزراء الدفاع والداخلية والعدل ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام،الأحداث التي وقعت عقب الإفطار الذي أقامته مساء أمس الثلاثاء أسر عدد من القتلى بمناسبة مرور عامين على فض الاعتصام الذي سقط فيه أبناؤهم ، حسبما ذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).

وأضاف حمدوك أنه "في إطار تحمُّل مسؤوليتنا سندعو للقاءات عاجلة لجميع مكونات الشراكة لمراجعة المسار وتصحيحه" ، حسبما جاء على الحساب الرسمي لرئيس الحكومة السودانية على تويتر.

وقالت لجنة طبية في السودان الثلاثاء إن شخصين قتلا وأصيب 15 آخرون، بالرصاص، أثناء إحياء المئات ذكرى فض الاعتصام.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن متظاهرين أغلقوا طرقا عامة في مناطق عدة بالخرطوم وأم درمان، "احتجاجًا على قتل وإصابة المتظاهرين".