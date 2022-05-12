فصل الكهرباء عن 5 قرى وتوابعها في كفر الشيخ السبت المقبل

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، سالم، بيلا، فوه"، يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشة بهندسة شرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل منشة الشرقية، ومنشة الغربية، ومحطة مياه المنشة"، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العرب بهندسة جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرى كفر العرب والقبايل والحبسي، وحسن شعبان، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الشخلوبة بسيدي سالم، وتتاثر بالفصل قرية الشخلوبة وتوابعها.

وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي كوم الحجنة ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الحجنة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن سنديون بفوه، وتتأثر بالفصل قرية سنديون وتوابعها.