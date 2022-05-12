تقرير: السويد سوف تقدم طلبا للانضمام للناتو الاثنين المقبل

ذكرت صحيفة إكسبريسن السويدية، في تقرير نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الحكومة السويدية تعتزم تقديم طلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فور عقدها اجتماعا إضافيا الاثنين المقبل.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن السويد تعتزم نشر تقرير رسمي بشأن الحصول على عضوية الناتو غدا الجمعة، وهو اليوم التالي لانتهاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم من المناقشات الداخلية في هذا الشأن.

تسير تحركات الانضمام إلى الحلف العسكري بالتوازي مع تحركات مماثلة لفنلندا المجاورة، حيث قال الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين إنهما يؤيدان الانضمام للناتو.