أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أراضي فنلندا والسويد ستصبح هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية؛ حال انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد بوليانسكي - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الخميس - أن هذا الأمر لن يكون ضربة بالنسبة للأمن الروسي، وأن موسكو مستعدة للتصدي للتحديات من قبل الناتو.

وقال: ما أن يصبح هذان البلدان عضوين في الناتو، وجرى نشر وحدات الناتو على تلك الأراضي؛ فإن أراضيهما قد تكون هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية.

وأضاف أن فنلندا والسويد على علم بأن انضمامهما للناتو؛ سيتطلب خطوات جوابية معينة من الجانب الروسي.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه فنلندا والسويد أنهما تدرسان إمكانية الانضمام إلى الناتو، وقد تقدمان طلب الحصول على عضوية الحلف الأسبوع القادم.