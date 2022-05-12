 الجيش الأوكراني: القوات الروسية تكثف هجماتها في دونباس - بوابة الشروق
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الجيش الأوكراني: القوات الروسية تكثف هجماتها في دونباس

كييف/موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 12:49 م

ذكر الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية كثفت هجماتها في شرق البلاد ويبدو أنها تحقق بعض المكاسب على الأرض في منطقة دونباس.

وكانت المنطقة الشرقية هي نقطة التركيز الرئيسية لجهود الجيش الروسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير عن الأوضاع اليوم الخميس، "يواصل العدو جهود هجماته في منطقة العمليات الشرقية بهدف السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون والحفاظ على الممر البري المؤدي للقرم المحتلة مؤقتا".

وبحسب التقرير، ركزت الهجمات الروسية في دونباس على بلدات سيفيرودونيتسك وليمان وباكموت وأفديفكا وكوراخوف وكذلك روبيجني المحتلة بشكل كبير بالفعل من قبل القوات الروسية.

وأقرت القيادة العسكرية الأوكرانية بأن "العدو في المنطقة المحيطة بسيفيرودونيتسك، يشن هجمات على كودرياشيفكا وسيفيرودونيتسك ويحقق نجاحا جزئيا".


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