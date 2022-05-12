تحالف ميركل يقدم طلبا لإلغاء الاستحقاق التقاعدي لشرودر بسبب علاقاته بروسيا

واصل تحالف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) ضغوطه على المستشار الأسبق جيرهارد شرودر بسبب علاقاته بروسيا.

وقدمت الكتلة البرلمانية للتحالف اليوم الخميس طلبا للبرلمان يتعلق بأخذ ردود فعل قانونية على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن بين البنود التي يتضمنها الطلب إلغاء استحقاق المعاش التقاعدي لأعضاء الحكومة السابقين في حال ألحقوا بسمعة البلاد "ضررا كبيرا عبر وضع أنفسهم في خدمة مصالح دولة أجنبية".

من جانبه، انتقد المتحدث باسم كتلة التحالف المسيحي لشؤون السياسة القانونية، جونتر كرينجس، المستشار الأسبق بسبب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن شرودر يقوض الاستبعاد الدولي لروسيا من خلال إبدائه التفهم "للمحرض على الحرب في الكرملين"، وتابع أن " تصرف هذا المستشار الأسبق يضر بسمعة ألمانيا بشكل كبير".

ويواجه شرودر، الذي ينتمي لحزب المستشار الحالي أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، انتقادات كبيرة لأنه لم يتخل عن منصبه في شركتي روزنفت وجازبروم الروسيتين للطاقة رغم الحرب الروسية على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا يسعى بالأساس إلى تقييد الدعم الحكومي للمستشارين السابقين بغض النظر عن حالة شرودر، ويطالب الحزب في مشروع قانون بتقليص مدة تزويد المستشارين السابقين بمكتب وطاقم عمل وسيارة رسمية من مدى الحياة إلى أربعة أعوام فقط.