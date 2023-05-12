الكويت ترحب بإعلان جدة والتزام الجيش والدعم بحماية المدنيين في السودان

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بإعلان جدة الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وإلى الخطوات التدريجية اللاحقة التي تطرق لها الإعلان.

وثمنت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة الجهود المقدرة والمستمرة التي تقوم بها السعودية والولايات المتحدة في تشجيع وحث الأطراف السودانية على الجلوس إلى طاولة المحادثات والتي أسفرت بالتوقيع على هذا الالتزام المهم الهادف إلى حماية أمن المدنيين وسلامتهم.

كما أشادتالوزارة بمضامين هذا الإعلان والترتيبات اللاحقة التي تضمنها من إيجاد آلية لوقف دائم للأعمال العدائية بما يسهم في إخراج السودان من أزمته الحالية.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية والاستمرار في الحوار بين الأطراف السودانية؛ بغية تجاوز الخلافات والتوصل لحل دائم وشامل للأزمة الحالية بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.