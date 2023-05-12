ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج- بقيام شخص آخر بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره للعمل بالخارج.

بالفحص تبين صحة الواقعة وممارسة شخص، مقيم بمحافظة سوهاج، نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، مما مكنه من النصب على المُبلغ بذات الأسلوب الإجرامى والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول -على خلاف الحقيقة- ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.