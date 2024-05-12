صحيفة إسرائيلية تنشر إحصاء بعدد الجنود والمدنيين القتلى منذ 7 أكتوبر

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم الأحد، على صفحتها الأولى أسماء 1538 جنديًّا ومدنيًّا إسرائيليًّا قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وظهرت أسماء 716 جنديًّا إسرائيليًّا، و822 مدنيًّا قتلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي، مكتوبة بخط صغير للغاية مع خلفية سوداء على الصفحة الأولى للصحيفة في عددها الصادر الأحد ، وفق وكالة الأناضول.

وقالت الصحيفة في عنوانها الرئيسي، إن أكثر من 1500 من جنود جيش الاحتلال والمدنيين قُتلوا منذ بداية الحرب.

وتحيى إسرائيل يومي الأحد والاثنين، ذكرى جنودها الذي قتلوا خلال الحروب والمعارك التي خاضتها منذ تأسيسها في 1948، وكذلك المدنيين الذين قتلوا في ما تسمى «الأعمال العدائية»، ضمن ما يسمى «يوم الذكرى».

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، فإن 716 جنديًّا قتلوا منذ بداية الحرب في غزة، 642 من الجيش، و68 من الشرطة، و6 من جهاز الأمن العام «شاباك»، بينما قتل 822 مدنيًّا إسرائيليًّا.