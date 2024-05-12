حماس تعلن وفاة محتجز إسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية يوم السبت، وفاة محتجز إسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في بيان لأبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام،عبر منصة تلجرام، "وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل أيضا الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع المحتجزة "جودي فانشتاين".

وتابع البيان أن الحالة الصحية لبوبلابيل تدهورت " ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل.

ويعتبر بوبلابيل ثاني محتجز تعلن القسام وفاته خلال أقل من أسبوع ، حيث أعلن أبو عبيدة يوم الثلاثاء الماضي وفاة جودي فانشتاين، 70 عاما متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها في القصف الإسرائيلي.

