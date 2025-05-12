عائلة عيدان ألكسندر تؤكد سفره إلى قطر بعد إطلاق سراحه للقاء ترامب

أكدت عائلة المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، أن الجندي سيسافر إلى قطر بعد إطلاق سراحه، وذلك للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع.

وقالت والدة المحتجز الإسرائيلي في تصريحات للقناة «12» العبرية، مساء الاثنين، إنها متحمسة للقاء ابنها ومعانقته، مشيرة إلى أنها لم تتوقع الإفراج عنه بتلك الطريقة.

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إطلاق حماس سراح عيدان ألكسندر الرهينة الأمريكي، الذي كان يعتقد أنه مات، خبر رائع».