دمشق تعتزم إرسال فريق إلى السودان لدعم وإجلاء السوريين

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صباح الاثنين، أن بلاده تعتزم إرسال فريق لتقديم الدعم لمواطنيها في السودان والعمل على إجلائهم.

وقال الشيباني، عبر منصة "إكس": "بناءً على توجيهات الرئيس أحمد الشرع، سنرسل فريقا خاصا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة".

وأضاف أن مهمة الفريق تشمل أيضا "تقديم الدعم اللازم والعمل على إجلائهم وتوفير سبل الأمان لهم".

ولم يتطرق الشيباني إلى عدد السوريين في السودان أو المستجدات التي تدفع إلى إرسال الفريق السوري.

ولجأ سوريون إلى السودان منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في بلدهم في مارس 2011، والتي قادت إلى إنهاء 20 عاما من حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024.

والعديد من السوريين عالقين حاليا في السودان، يعانون من أوضاع صعبة للغاية ولا يمتلكون المال للعودة إلى بلدهم، فيما تستعر الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وخلّفت هذه الحرب منذ أبريل 2023 أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.