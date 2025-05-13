الغندور يكشف سبب أزمة عواد في الزمالك

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تحدث الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن أزمة حارس مرمى الفريق محمد عواد، وإحالته للتحقيق في النادي مؤخرا.

كان عواد قد شارك بديلاً في مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "عواد ظهر غاضباً لجلوسه بديلا ومشاركته بعد إصابة محمد صبحي، لكن ما عملته أن عواد كان مستاءً من تصريحات سابقة لعماد المندوه مدرب الحراس".

وتابع: المندوه سُئل من قبل عن أفضل الحراس في مصر، ليختار محمد صبحي بين أبرز الأسماء، ما اعتبره عواد تفضيلا مسبقاً له، وبمثابة قرارا ثابتا بعدم الاعتماد عليه".

وأضاف الغندور أن عواد أظهر التزاما وخضع للتحقيق ولم يبد أي تحفظ تجاه الأمر.