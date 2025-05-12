بولندا: سائقو الشاحنات المحتجون يغلقون الحدود مع أوكرانيا

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أغلق سائقو الشاحنات البولنديون معبرا حدوديا رئيسيا مع أوكرانيا اليوم الاثنين، وسط تجدد النزاع مع المشغلين المنافسين وذلك بسبب انخفاض أسعار النقل التي يقولون إنها تدمر أعمالهم.

وقال منظم الاحتجاج رافال ميكلر في تغريدة على منصة "إكس" للتواصل، معلقا على هذا الاحتجاج عند نقطة عبور دوروهوسك الواقعة شرق مدينة لوبلين البولندية، "الحدود قائمة".

وكانت محكمة إقليم لوبلين قد ألغت في وقت سابق قرار الإدارة المحلية بحظر الاحتجاج.

ووفقا لمنظمي الاحتجاج، سيتم السماح في الوقت الراهن بعبور شاحنة واحدة فحسب عبر الحدود كل ساعة.

كما سيتم السماح بعبور وسائل النقل العسكرية والإنسانية والحافلات والشاحنات التي تحمل حمولات خطرة ومنتجات طازجة وحيوانات، بدون عوائق.

وكانت شركات النقل البولندية قد أغلقت عدة مرات العديد من المعابر الحدودية مع أوكرانيا المجاورة في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024.

وقبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كانت بولندا تصدر نسبة كبيرة من بضائعها عن طريق البحر. ولكن منذ بدء الحرب تحول جزء كبير من الشحن إلى النقل البري. ولذلك ألغى الاتحاد الأوروبي تصاريح النقل المطلوبة سابقا لحركة البضائع الأوكرانية في الاتحاد.