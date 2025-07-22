سرايا القدس تعلن فقدانها الاتصال مع مجموعة تأمين خاصة بجندي إسرائيلي أسير

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فقدانها الاتصال مع مجموعة تأمين خاصة بأحد الأسرى الإسرائيليين.

وقال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، في تغريدات عبر حسابه على منصة تليجرام، مساء الثلاثاء، إنهم فقدوا الاتصال منذ الأمس مع مجموعة التأمين الآسرة للجندي الإسرائيلي روم بريسلافسكي.

وأضاف أن فقدان الاتصالات جاء بعد توغل قوات الاحتلال ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير، موضح أن مصير العناصر لا يزال مجهولًا حتى الآن.

وأشار إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته التي وصفتها بالإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم.

ولفت إلى أن حكومة نتنياهو تسعى بكل قوة لقتل الأسرى وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت.