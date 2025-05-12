يتصدر اسم المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل جنسية أمريكية العناوين بعد إعلان الإفراج عنه، من خلال جولة مفاوضات مباشرة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف قضاها الجندي "عيدان ألكسندر" في الأسر.

وتعرض الجندي الأمريكي خلال فترة احتجازه بغزة للقصف الإسرائيلي، لكنه نجى من الموت، خلافا لما حدث لأسير أمريكي إسرائيلي شهير قتلته الغارات الإسرائيلية، وفقا لإعلام المقاومة.

وتسرد جريدة الشروق، نقلا عن مواقع رويترز، وأسوشييتد برس، والهيئة العالمية للشعب اليهودي، أهم المعلومات عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

-ترك الجامعة للالتحاق بجيش الاحتلال

عاش الأمريكي من أصل إسرائيلي عيدان ألكسندر أغلب حياته في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عند إنهاءه المرحلة الثانوية التحق بأحد البرامج العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتيح لليهود المقيمين خارج دولة الاحتلال للخدمة في الجيش كجنود منفردين بعد دورة تدريبية لمدة عدة أشهر، وخاض عيدان تلك الدورة التدريبية عام 2022 ليلتحق بالوحدة 51 من لواء جولاني عند الحدود الفاصلة بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

كان عيدان يقوم بدورية حدودية صباح السبت 7 أكتوبر، حين اندلعت عملية طوفان الأقصي والتي كبدت لواء جولاني الذي يخدم به عيدان تحديدا عشرات القتلى، بينما تم أسر عيدان مع عدد من العسكريين في جيش الاحتلال كالأسير الأمريكي العسكري الوحيد خلال العملية، في حين تم قتل جندي إسرائيلي أمريكي آخر يوم 7 أكتوبر لتحتفظ المقاومة برفاته للتفاوض عليها.

ظهر عيدان لمرتين عقب احتجازه في مقاطع مصورة أولهما في نوفمبر 2024، وكان يستجدي لإطلاق سراحه، وأما الثاني فكان خلال شهر أبريل بعد فشل جولة مفاوضات خاصة للإفراج عنه مع 4 جثث لإسرائيليين أمريكيين، وكان عيدان يطالب الرئيس دونالد ترامب خاصة بالتدخل للإفراج عنه.

-سبب أول مفاوضات أمريكية مع المقاومة

وبدأ فريق أمريكي بأمر من دونالد ترامب بخوض مفاوضات مباشرة مع المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح عيدان، حيث يرجح بأنه الأسير الأمريكي الوحيد على قيد الحياة، وقاد فريق المفاوضات آدم بولار المبعوث الأمريكي لشئون الأسرى الأمريكيين حول العالم، وتم التوصل لاتفاق للإفراج عن عيدان في مارس 2025 بشكل استثنائي، ووافقت المقاومة الفلسطينية بشكل مبدئي.

-نتنياهو يحبط أمل عيدان في الحرية

وصلت المفاوضات الأمريكية الفلسطينية لطريق مسدود بعد أيام من إعلان المقاومة موافقتها على صفقة عيدان، وذلك بسبب استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ولم يتوقف الأمر عند فشل المفاوضات، إذ تعرض موقع احتجاز عيدان للقصف الإسرائيلي ما قطع الاتصال مع مجموعة الحراسة المرافقة له لتختفي أخباره حتى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمقاومة الفلسطينية عن موعد إطلاق سراح الأسير الأمريكي الوحيد المتبقي على قيد الحياة.

-مصير 8 محتجزين أمريكيين

يذكر أن 8 أمريكيين بينهم عيدان جرى الإعلان عن فقدانهم من دولة الاحتلال، ومن المحتمل احتجازهم ليتبين أن أغلبهم لقوا مصرعهم خلال 7 أكتوبر، بينما بقيت رفاتهم لدى المقاومة الفلسطينية، وأعلنت المقاومة الفلسطينية عن مقتل الأمريكي راش جولدبيرج بغارة إسرائيلية أغسطس 2024 بأحد الأنفاق في مدينة رفح.