 السيطرة على حريق في محصول قمح بعزبة المعلم بالمنوفية دون إصابات - بوابة الشروق
الإثنين 12 مايو 2025 4:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق في محصول قمح بعزبة المعلم بالمنوفية دون إصابات

مصطفى الملاح
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 3:57 م

شهدت عزبة المعلم التابعة لقرية اصطباري، حريقا محدودا في أرض مزروعة بمحصول القمح، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وبمساعدة الأهالي، جرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأجرى الدكتور مصطفى صعوان، نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية، معاينة ميدانية لموقع الحادث، بحضور أمل عصام، رئيس الوحدة المحلية باصطباري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بسرعة التعامل مع الأزمات والكوارث بقرى المركز.

وأكد صعوان، خلال المعاينة، أهمية التدخل السريع والتنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة الحماية المدنية، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.


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