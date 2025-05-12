رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة على هامش مؤتمر الابتكار من أجل مستقبل أخضر

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر"، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال الفترة من 12 – 14 مايو 2025، والذي سيتم عقده بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في رحاب الجامعة، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة البيئة نحو الارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، من خلال نشر الوعى البيئى بين الأفراد والمؤسسات، وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية.

ومن جانبها أعربت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، معبرًة عن تقديرها البالغ لهذا اللقاء في رحاب جامعة كفر الشيخ، مشيدة بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنية للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمى.