إسرائيل تدعو إلى إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت إسرائيل إلى إلغاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب وثائق نشرت اليوم الاثنين.

كما ورد في مذكرة إسرائيل إلى المحكمة في لاهاي، والتي نشرت على موقعها على الإنترنت، أنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر، مذكرتي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

كما صدرت مذكرات اعتقال بحق قادة حماس، ولكنها ألغيت بعد تأكيد اغتيالهم.

يشار إلى أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة ولكنها قدمت استئنافا.

وتريد إسرائيل الآن إلغاء مذكرتي الاعتقال لحين اتخاذ قرار بشأن الاستئناف.