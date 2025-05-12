المفوضية الأوروبية تدافع عن سفر فون دير لاين من بروكسل إلى لوكسمبورج بطائرة خاصة

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دافعت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، عن سفر رئيستها أورسولا فون دير لاين على متن طائرة خاصة لمسافة نحو 200 كيلومتر من بروكسل إلى لوكسمبورج.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية اليوم الاثنين، إن فون دير لاين سافرت مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بعد أن التقوا بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الجمعة الماضي، في بروكسل.

وحضر زعماء الاتحاد الأوروبي الثلاثة احتفالا في لوكسمبورج، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع إعلان شومان المؤسس للاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة إنه بسبب قيود الجدولة ، كان استئجار رحلة هو الخيار الوحيد للساسة الثلاثة للوصول إلى لوكسمبورج في الوقت المحدد.

يشار إلى أن بروكسل ولوكسمبورج ترتبطان بطريق سريع ويستغرق السفر بالسيارة نحو ساعتين ونصف الساعة.

ولا تعمل قطارات فائقة السرعة بين المدينتين.