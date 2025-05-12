ترامب يعلن اعتزام قطر إهداء طائرة لوزارة الدفاع الأمريكية

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الرئيس الأمريكي أكد أن الوزارة ستقبل الطائرة من طراز بوينج 747



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر ستهدي طائرة "بوينج 747" لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، بشأن ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية بأن قطر ستهدي طائرة للولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن البنتاجون سيقبل طائرة "بوينج 747"، مشددا على أن الطائرة الجديدة ستكون مجانية تماما.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكر بيان للبيت الأبيض مؤخرا أن الهدايا المقبولة سيتم استلامها وفقا للقانون.

من ناحية أخرى، لفت بعض الديمقراطيين إلى أن خبر الطائرة يتزامن مع إعلان ترامب عن مشروع ملعب جولف جديد في قطر ولقائه مسئولين قطريين ضمن جولته المرتقبة في الشرق الأوسط.

وأشار أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس إلى أن سعر الطائرة يبلغ نحو 400 مليون دولار.

من جهته، قال علي الأنصاري، متحدث الحكومة القطرية، في بيان، إن الأمر قيد الدراسة من الجهات المعنية، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

ولم يصدر بعد أي بيان من وزارتي الدفاع والعدل الأمريكيتين بشأن هذه القضية.