3 لاعبين من مركز شباب الفيوم لذوي الاحتياجات الخاصة يستعدون للمشاركة ببطولة إفريقيا للدراجات بالقاهرة

يستعد 3 من لاعبي مركز شباب محافظة الفيوم لذوي الاحتياجات الخاصة؛ للمشاركة في بطولة إفريقيا للدراجات، والتي ستقام في القاهرة الشهر المقبل.

وصرح الكابتن محمد فؤاد فتحي المدير الفني لمنطقة الفيوم للدراجات والمدير الفني لنادي المحافظة ومركز شباب محافظة الفيوم، بأن الجهاز الفني لمنتخب الدراجات لذوي الاحتياجات الخاصة قد وقع اختياره على ثلاثة من لاعبي مركز شباب محافظة الفيوم للمشاركة في منتخب مصر الذي يستعد للبطولة الإفريقية، وهم عبد السلام صوفي، وكريمة محمد عدلي وربيع أحمد ربيع.

وكان اللاعبون الثلاثة شاركوا في بطولة الجمهورية للدراجات لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت في مدينة الفيوم الجديدة الأسبوع الماضي، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الذين يمثلون هيئات وحر، وحقق اللاعب ربيع أحمد ربيع المركز الأول في فئة 14 سنة وفاز بالميدالية الذهبية والمركز الرابع في العمومي، وحقق اللاعب عبد السلام صوفي المركز الثاني في العمومي وحصل على الميدالية الفضية، وحققت كريمة محمد عدلي المركز الأول عمومي سيدات، وحصلت على الميدالية الذهبية.

وشهد فعاليات البطولة الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، والكابتن أحمد جابر وكيل اتحاد الدراجات، والذين قاموا بتسليم الميداليات للاعبين الفائزين، وترأس لجنة الحكام في البطولة الدكتورة مريم عزام والحكم نهى سليمان.