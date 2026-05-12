9 قتلى و37 مصابا في انفجار بسوق شمال غرب باكستان

ذكرت هيئة معنية بخدمات الطوارئ في باكستان، أن انفجارا هائلا وقع في سوق مزدحمة بشمال غرب ‌البلاد، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في هجوم جديد تشهده المنطقة وينذر بتجدد القتال مع أفغانستان المجاورة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أدى الانفجار الذي وقع في سوق نورانج المزدحمة إلى بث حالة من الهلع في الشوارع، حيث هرع الناس لمساعدة الجرحى، وتوافدت سيارات الإسعاف إلى الموقع. وظهر في صور ⁠من موقع الانفجار تضرر واجهات محلات تجارية ومركبة مهشمة.

ويأتي هذا الهجوم عقب تفجير سيارة ملغومة أعقبه كمين استهدف مركزا للشرطة في منطقة بانو المجاورة يوم السبت، مما أسفر عن مقتل 15 شرطيا.

واتهمت باكستان مسلحين متمركزين في أفغانستان بالمسئولية عن الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع، وقدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى كابول. وقالت حكومة طالبان في أفغانستان أمس الاثنين، إنها ليس ‌لديها ⁠أي تعليق في الوقت الراهن على اتهامات إسلام اباد.

وفي فبراير، دخل البلدان في أسوأ اشتباكات بينهما منذ سنوات، وذلك بعد أن شنت إسلام اباد غارات جوية على كابول، قائلة إنها تستهدف معاقل ⁠المسلحين التي تُستخدم لتدبير هجمات على باكستان. وتنفي طالبان إيواء أي مسلحين، وتقول إن أنشطة المتشددين في باكستان مشكلة داخلية.

وقالت وكالة خدمة ⁠الإنقاذ 1122 إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين في انفجار اليوم.

وأضافت في بيان أن المصابين بجروح خطيرة ⁠جرى نقلهم إلى مستشفيات في بانو.

وذكر محمد إسحق، المدير الطبي بمستشفى (تي.إتش.كيو)، أنهم استقبلوا 37 مصابا حتى الآن، بعضهم في حالة حرجة.