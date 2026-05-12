إندونيسيا: مجلس النواب يدعو الحكومة إلى التصدي لضعف الروبية

حثت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بوان ماهاراني، الحكومة وصناع السياسة المعنيين، اليوم الثلاثاء، على التحرك تحسبًا لاستمرار ضعف سعر صرف العملة المحلية "الروبية"، الذي بلغ الآن 17503 روبية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ونقلت كالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، عن ماهاراني قولها، إن انخفاض قيمة الروبية يجب أن يظل محل مراقبة واستعداد حتى عام 2027. وأضافت أنه يتعين على الحكومة أيضًا أن تراقب عن كثب الظروف العالمية التي تساهم في هذا الضعف.

وأضافت ماهاراني، عقب ترؤسها لاجتماع عام في المجمع البرلماني اليوم الثلاثاء: "يجب ألا يؤدي هذا الوضع إلى تداعيات تجعل إندونيسيا تقع في حالة ركود أو انكماش".

وأشارت خلال هذه الجلسة البرلمانية إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشات حول "الإطار الاقتصادي الكلي ومبادئ السياسة المالية" ، الخاص بميزانية الدولة لعام 2027.

وتابعت: "هذا الإجراء هو أيضًا جزء من التخطيط المسبق لميزانية الدولة المقبلة والأوضاع المالية".

وأوضحت ماهاراني، أن مشكلة ضعف سعر الصرف ليست مقصورةعلى إندونيسيا وحدها، بل إنها مرتبطة كذلك بالأوضاع العالمية. ولذلك، شددت على ضرورة أن تتخذ الحكومة، ومعها بنك إندونيسيا، إجراءات لمواجهة ذلك.

وقال خبير العملات والسلع الأساسية، إبراهيم أسوايبي، إن انخفاض قيمة الروبية تأثر بتصاعد التوترات في مضيق هرمز.

وساهم الصراع الدائر في الشرق الأوسط في تعزيز مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، مما دفع بدوره أسعار النفط الخام، وخاصة خام برنت، إلى الارتفاع.

ورغم ذلك، فإن النمو الاقتصادي الإندونيسي في الربع الأول من عام 2026، والذي بلغ 5.61%، لم يحسِّن الأوضاع الاقتصادية العامة بشكل فوري، ولا يبدو أيضا أنه عزز من قيمة الروبية.