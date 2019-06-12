واشنطن تعين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تعيين السفير دونالد بوث، مبعوثًا خاصًا للسودان، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

جدير بالذكر أنه قد تداولت أنباء في الثالث من يونيو الجاري، حول محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية بالقوة ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا وإصابة آخرين.

ونفى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محاولة فض الاعتصام بالقوة، مؤكدًا أن الميدان مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه.

وأرجع المجلس أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها اعتصامات الخرطوم إلى تخفي بعض العناصر الإجرامية وسط المتظاهرين هروبًا من قوات الأمن، وانتحال بعض المجرمون شخصيات قوات الدعم السريع بارتداء زيهم الرسمي وارتكاب المخالفات والجرائم.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.