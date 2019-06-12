سوهاج تنظم قوافل توعوية بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث

أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم قوافل توعوية لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على جريمة ختان الإناث في مصر والموافق 14 يوليو.

وأكد الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج على اهتمام محافظ سوهاج برفع وعي المجتمع السوهاجي بالجوانب الصحية والدينية والقانونية "للقضاء على جريمة ختان الإناث"، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بضرورة تغيير المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة التي تسهم في استمرار تلك الجريمة.

وكشف "التوني" عن عقد مؤتمر صباح غد الخميس بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، للتوعية بقضية ختان الإناث، بحضور المحافظ، ورئيس جامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبمشاركة المجلس القومي للمرأة، واللجنة العامة لحماية الطفل، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، فضلًا عن تنفيذ قافلتين توعيتين بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج، وقرية روافع العيساوية بمركز المنشاة.