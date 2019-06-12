دبلوماسي إيراني: لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون وقف «الحرب الاقتصادية»

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران "تستهدف المنطقة كلها".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عنه القول: "القضية النووية الإيرانية هي القضية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تم حلها وأثمرت عن اتفاق عبر التفاوض والدبلوماسية، إلا أن الولايات المتحدة خرجت منه لأسباب غير منطقية وغير مفهومة".

وشدد على أن "الولايات المتحدة في حرب اقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، وهذا هو السبب الأساسي في تصعيد التوترات في المنطقة".

وأكد: "الحظر الاقتصادي الأمريكي يستهدف أمن المنطقة كلها في الحقيقة، لذا فإنه، من دون وقف إطلاق النار في الحرب الاقتصادية، لا يمكن توقع الأمن والاستقرار في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تواصل فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية الهائلة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه مع الدول الكبرى عام 2015 وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أحادية منه العام الماضي.

وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تؤكد تمسكها بالاتفاق، إلا أنها تدين البرامج الصاروخية الإيرانية.