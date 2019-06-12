محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات بنجع حمادي

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بجولة ميدانية؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى نجع حمادي ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمستشفى نجع حمادي، والمقامة على مساحة 4560 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 310 ملايين جنيه، موضحا أن المستشفى ستضم 126 سريرا -73 سرير إقامة، 12 سرير عناية مركزة، 15 سرير عناية حديثي ولادة، 18 سريرا لقسم النساء والولادة، 4 أسرّة إقامة حروق، 4 أسرّة عناية حروق-، كما ستشمل المستشفى قسم للاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعي وقسم الحضانات وقسم العمليات الجراحية -5 غرف عمليات، 8 أسرة للإفاقة- وقسم الغسيل الكلوي وبه 34 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 4 معامل وصيدليتين والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين.

كما تابع أيضا إنشاءات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والتي تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة بهدف دعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 مترا و480 مترا تقريبا.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلى تحو 700 مليون جنيه، وتوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة ونحو 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة.