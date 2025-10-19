كسر مانشستر يونايتد عقدة ملعب أنفيلد، وحقق فوزًا تاريخيًا على مضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُسجّل أول انتصار له على هذا الملعب منذ عام 2016.

الفوز في معقل الغريم بعد غياب دام 9 سنوات، حيث يعود آخر انتصار ليونايتد في أنفيلد إلى عام 2016، ومنذ ذلك الحين، واجه الفريق صعوبات كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية على هذا الملعب، قبل أن ينجح أخيرًا في كسر العقدة.

الهزيمة أمام مانشستر يونايتد هي الثالثة تواليًا للريدز في الدوري، بعد خسارته أمام كريستال بالاس وتشيلسي، إلى جانب السقوط الأوروبي ضد جالطة سراي التركي، ما يضع علامات استفهام حول أداء الفريق الذهني والبدني في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.

تجمّد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة صاعدًا إلى المركز التاسع.