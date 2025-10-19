مسئولون أمريكيون: ضبط منصة صيد تقع على خط رؤية خروج ترامب من طائرته في بالم بيتش

كشف مسئولون أمريكيون أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية عثر يوم الخميس الماضي على منصة صيد مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرة الرئاسة في مطار بالم بيتش الدولي.

وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل لقناة فوكس نيوز ديجيتال بأنه لم يتم ربط منصة القنص بأي شخص حتى الآن.

وأوضح باتيل أنه "قبل عودة الرئيس إلى مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية ما يبدو أنه منصة صيد مرتفعة تقع على خط رؤية منطقة هبوط طائرة الرئاسة".



وأضاف باتيل: "لم يُعثر على أي أفراد في موقع الحادث. ومنذ ذلك الحين، تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي زمام التحقيق، حيث يقوم بجمع جميع الأدلة من الموقع، ونشر قدراته في تحليلات الهواتف المحمولة".

كما أكد أنتوني جوجليلمي، رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أن الجهاز "يعمل بشكل وثيق" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى جهات إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش".

وقال جوجليلمي، إن العملاء اكتشفوا موقع الصيد خلال "استعداداتهم الأمنية المسبقة" قبل وصول ترامب إلى بالم بيتش.

وتابع جوجليلمي لشبكة فوكس نيوز: "لم يكن هناك أي تأثير على أي تحركات، كما لم يكن هناك أي أفراد حاضرين أو مشاركين في الموقع".