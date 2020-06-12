رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد اللجان الأزهرية بالشلاتين

تفقد صباح اليوم، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية، للوقوف على آخر استعدادات إدارة الشلاتين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠م.

وتم التأكد من استعدادات المعهد وجاهزيته لاستقبال الامتحانات، والتأكيد على توفير كافة احتياجات اللجان.

وشدد أبو زيد، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بكل دقة، والتى تتعلق بحماية الطلاب والملاحظين ورؤساء ووكلاء لجان سير الامتحانات، والتنبيه بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر يوميا، وشرح كيفية تعامل الملاحظين مع الطلاب مما يحافظ على سلامة الجميع.

وأكد رئيس المنطقة أنه يتم تطهير وتعقيم جميع لجان الإمتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بشكل دائم ودورى، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية فى الالتزام بالمسافة والتباعد الآمن بين الطلاب، وأكد وجود الزائرة الصحية بكل لجنة.

كما التقى بأعضاء لجنة مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، وتابع توزيع منحة العمالة الغير منتظمة، المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات.