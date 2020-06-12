موريشيوس تلغي جميع إجراءات الإغلاق تقريبا اعتبارا من 15 يونيو

أعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث، في بث إذاعى مباشر في العاصمة بورت لويس إن مواطني موريشيوس يمكن أن يتوقعوا العودة إلى مظاهر حياتهم المعتادة يوم الاثنين المقبل، عندما تسمح الحكومة للسكان بالذهاب إلى الشواطئ والملاهي الليلية وصالات القمار والأسواق وحضور حفلات الزفاف، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وسيتم استئناف الفعاليات الرياضية، وإعادة إقامة سباقات الخيول، ولكن دون تجمعات، فيما لا يزال من الضروري ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقررت الحكومة إعادة فتح المدارس في الأول من يوليو بدلا من الأول من أغسطس.

يشار إلى موريشيوس لم تسجل أي حالات محلية للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 47 يوما حتى الآن.