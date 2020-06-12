الإمارات: 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 513 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 41499 حالة.



وذكرت وزارة الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليبلغ عدد الوفيات 287 حالة.



وكشفت الوزارة عن شفاء 712 حالة لمصابين بفيروس "كورونا" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25946 حالة.



وأعربت وزارة الصحة الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.