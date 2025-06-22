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- إجلاء 10 آلاف و630 شخصا من منازلهم بعد تضررها

أفاد إعلام عبري، بتلقي مراكز صندوق التعويضات الإسرائيلي (حكومي) أكثر من 32 ألف طلب للتعويض عن أضرار تسبب بها الرد الصاروخي الإيراني على عدوان تل أبيب.

وقالت القناة السابعة الخاصة، الأحد: "حتى الآن جرى استقبال 32 ألفا و717 طلب تعويض لدى مراكز صندوق التعويضات منذ بداية الحرب".

ومن بين هذه الطلبات 26 ألفا و523 طلبا بسبب أضرار في المباني، و2902 طلب بسبب أضرار في المركبات، و3 آلاف و268 طلبا بسبب أضرار في المعدات.

وأشارت القناة إلى إجلاء 10 آلاف و630 شخصا من منازلهم بعد تضررها جراء الصواريخ.

وأطلقت إيران صباح الأحد، رشقة صاروخية جديدة تجاه وسط وشمال إسرائيل خلفت دمارا كبيرا في المباني، وأسفرت عن إصابة 23 شخصا، وفق الإسعاف الإسرائيلي، بعد ساعات من شن الولايات المتحدة هجمات على ثلاث منشآت نووية داخل إيران.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على تلك المواقع، قبل أن تغادر المجال الجوي الإيراني بسلام.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.