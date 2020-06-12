حكومة هونج كونج ترفض انتقادات بريطانيا لقانون أمني جديد

ردت حكومة هونج كونج اليوم الجمعة، على تقرير لبريطانيا انتقدت فيه تحرك بكين لفرض تشريع للأمن الوطني في المركز المالي العالمي قائلة إن التقرير "غير دقيق ومتحيز".

وقالت الحكومة البريطانية إن قانون الأمن المقترح يعد انتهاكا واضحا لالتزامات الصين الدولية وإخلالا بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي حكمت المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها لبكين في 1997.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مقدمة تقرير حكومته نصف السنوي عن هونج كونج "لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الصين لإعادة النظر والتراجع عن حافة الهاوية واحترام الحكم الذاتي لهونج كونج والوفاء بالتزاماتها الدولية".

غير أن حكومة هونج كونج قالت في بيان إنها تعارض بشدة "العبارات غير الدقيقة والمتحيزة الواردة في التقرير بشأن قانون الأمن الوطني والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها (هونج كونج)".