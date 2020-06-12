أوقاف مطروح: لوحات استرشادية لكل مسجد تتضمن إجراءات لمنع تفشي كورونا أثناء الصلاة

قال حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه تم عمل لوحات استرشادية لكل مسجد، تتضمن الإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة واستخدام سجادة الصلاة الشخصية والعلامات وعدم السلام والمعانقة، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وذلك في إطار منع انتقال العدوي بفيروس كورونا الوبائي أثناء أداء الصلاة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مع مع أئمة المساجد صباح اليوم" الجمعه"، لمناقشة الاستعدادات لإعادة فتح لمساجد وتهيئة الصلاة فيها مع غلق دورات المياه غلقا تاما، والتركيز على الدور الفعال لفضيلة الإمام في التوعية قبل وأثناء الفتح في نشر التوعية الصحية الواجبة شرعا والضرورية صحيا،لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كذلك تم التشديد على حث جموع المصلين علي شراء صكوك الاضاحي حسب الدين الإسلامي، نظرا لما تحقق في هذا المشروع الذي بلغ حصيلته العام الماضي ما فوق ١٠٠ مليون جنيه.